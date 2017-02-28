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09:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пенсионерка из Соликамска обманула людей на 166 миллионов

ПЕРМЬ, 28 февраля, РИА ФедералПресс. 65-летняя жительница Соликамска предстанет перед судом. Пенсионерка обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мошенница организовала деятельность кооператива по принципу финансовой пирамиды «Союзсберзайм-Соликамск». Путем злоупотребления доверием и обмана женщина похитила деньги пайщиков кооператива. Всего от рук мошенницы пострадали 43 жителя Березников, Соликамска и Чердынского района.

Общий ущерб составил 166 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.

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