Пенсионерка из Соликамска обманула людей на 166 миллионов
ПЕРМЬ, 28 февраля, РИА ФедералПресс. 65-летняя жительница Соликамска предстанет перед судом. Пенсионерка обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
ПЕРМЬ, 28 февраля, РИА ФедералПресс. 65-летняя жительница Соликамска предстанет перед судом. Пенсионерка обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили в
Общий ущерб составил 166 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.