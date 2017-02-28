Пенсионерка из Соликамска обманула людей на 166 миллионов

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мошенница организовала деятельность кооператива по принципу финансовой пирамиды «Союзсберзайм-Соликамск». Путем злоупотребления доверием и обмана женщина похитила деньги пайщиков кооператива. Всего от рук мошенницы пострадали 43 жителя Березников, Соликамска и Чердынского района.

Общий ущерб составил 166 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.