В центре Волгограда ночью столкнулись строительный грузовик и трамвай

Как сообщают очевидцы происшествия, ДТП произошло около 04:00 на проспекте Ленина около остановки «Мамаев курган». По их словам, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения, как отмечают очевидцы, женщина-водитель спецвагона получила травмы. Кроме того, пострадала кабина, в которой она находилась.

Отметим, что официальная информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.