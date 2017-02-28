В центре Волгограда ночью столкнулись строительный грузовик и трамвай
Большегруз и спецвагон, обслуживающий трамвайные полотна, столкнулись на путях в Центральном районе Волгограда ночью 28 февраля.
Большегруз и спецвагон, обслуживающий трамвайные полотна, столкнулись на путях в Центральном районе Волгограда ночью 28 февраля.
Как сообщают очевидцы происшествия, ДТП произошло около 04:00 на проспекте Ленина около остановки «Мамаев курган». По их словам, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения, как отмечают очевидцы,
Отметим, что официальная информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.