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10:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

В центре Волгограда ночью столкнулись строительный грузовик и трамвай

Большегруз и спецвагон, обслуживающий трамвайные полотна, столкнулись на путях в Центральном районе Волгограда ночью 28 февраля.

Как сообщают очевидцы происшествия, ДТП произошло около 04:00 на проспекте Ленина около остановки «Мамаев курган». По их словам, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения, как отмечают очевидцы, женщина-водитель спецвагона получила травмы. Кроме того, пострадала кабина, в которой она находилась.

Отметим, что официальная информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.

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