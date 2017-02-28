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08:49 (мск), источник: ТАСС

В Таиланде двое несовершеннолетних россиян оказались в реанимации после ДТП

БАНГКОК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Двое несовершеннолетних россиян в возрасте 14 и 16 лет попали в реанимацию после ДТП в курортной Паттайе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в консульском отделе посольства РФ в Таиланде.

Авария произошла 23 февраля. Подростки — брат и сестра — ехали на мотороллере, когда на перекрестке их сбил автобус. Россияне получили серьезные травмы, в том числе головы. В состоянии комы они находятся в местной больнице, где врачи борются за их жизнь.

«Мы спрашивали одного из родителей о необходимости эвакуации в Россию, но она не потребуется. Семья уже долгое время проживает в Таиланде, так что лечение будет продолжено здесь», — рассказал заведующий консульским отделом Владимир Соснов.

В социальных сетях уже начат сбор помощи для пострадавших. Пользователи, разместившие объявление, сообщают, что брат и сестра, попавшие в аварию, воспитывались одним отцом.

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