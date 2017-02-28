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08:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Труп амурского тигра обнаружили в одном из южных районов Хабаровского края

Причины гибели хищника пока не выяснены.

Охотник обнаружил труп амурского тигра недалеко от села Гвасюги района имени Лазо, сообщает портал «Губерния».

Мужчина наткнулся на мертвого тигра в 17 километрах от устья реки Чукен в понедельник, 20 февраля. О своей находке он сообщил охотинспекторам.

Оказалось, что погибший зверь — самец, которому было как минимум три года (примерный возраст хищника специалисты определили по состоянию зубов). Тигр был сильно истощен. Следов насильственной смерти специалисты на месте не обнаружили. Не исключено, что животное было больно или травмировано.

«Может быть, какая-то травма. Сверху шерсть, ничего не видно, но внутри может быть гематома», — рассказал руководитель оперативной группы комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

Труп животного отправили на экспертизу для установления причин гибели.

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