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09:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Рыбно-Слободском районе в аварии погибла женщина

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Трагедия случилась накануне в час дня на 888-м км трассы М7. Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. В результате лобового столкновения «Тойоты Короллы» и грузовика «Мерседес» погибла 47-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в УГИБДД МВД по РТ, пассажирка не была пристёгнута ремнём безопасности. Также выяснилось, что 57-летний водитель «Тойоты» уснул за рулем, из-за чего и произошло столкновение.

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