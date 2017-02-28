В Рыбно-Слободском районе в аварии погибла женщина

Трагедия случилась накануне в час дня на 888-м км трассы М7. Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. В результате лобового столкновения «Тойоты Короллы» и грузовика «Мерседес» погибла 47-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в УГИБДД МВД по РТ, пассажирка не была пристёгнута ремнём безопасности. Также выяснилось, что 57-летний водитель «Тойоты» уснул за рулем, из-за чего и произошло столкновение.