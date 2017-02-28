В Солигорске из-за пожара в спелеолечебнице эвакуированы 54 человека
28 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Солигорске
28 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Солигорске
Вечером 27 февраля системой автоматической пожарной сигнализации обнаружен пожар в комнате на втором этаже трехэтажного здания государственного учреждения «Республиканская больница спелеолечения» в городе Солигорске.
В результате пожара повреждены постельные принадлежности, кровать и прикроватная тумбочка.
Своевременное обнаружение пожара позволило предотвратить гибель людей и ликвидировать его в застигнутых размерах. Причина пожара устанавливается.