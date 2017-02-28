В неотапливаемом хабаровском бараке умерла пенсионерка

В бараке, расположенном в окрестностях Казачьей горы, найдена мертвой местная жительница. Ее сосед предположил, что 63-летняя женщина просто замерзла в своей квартире, сообщает портал «Губерния».

Централизованного отопления в этих трущобах никогда не было, а кирпичные печи со временем пришли в негодность. Единственным источником тепла в квартире пожилой женщины была электрическая печь, однако температура в жилье была далека от комфортной.

Признаков насильственной смерти на теле хозяйки обнаружено не было.