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09:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Женщину сбили на тротуаре в Челябинске

Пенсионерка оказалась под колесами авто на пешеходной дорожке.

В Челябинске утром 27 февраля на тротуаре была сбита 61-летняя женщина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГИБДД.

В инцидент случился на улице Блюхера, возле дома № 81. Водитель автомобиля ВАЗ 21053 ехал по тротуару и сбил идущую женщину. Подробности о состоянии58-летнего автолюбителя не сообщаются. Пенсионерка получила ушибы и ссадины и была отправлена на амбулаторное лечение. Почему машина двигалась по тротуару — устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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