Женщину сбили на тротуаре в Челябинске

В Челябинске утром 27 февраля на тротуаре была сбита 61-летняя женщина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГИБДД.

В инцидент случился на улице Блюхера, возле дома № 81. Водитель автомобиля ВАЗ 21053 ехал по тротуару и сбил идущую женщину. Подробности о состоянии58-летнего автолюбителя не сообщаются. Пенсионерка получила ушибы и ссадины и была отправлена на амбулаторное лечение. Почему машина двигалась по тротуару — устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.