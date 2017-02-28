Три тонны незаконного алкоголя пытались провезти на Кубань

Сотрудники полиции за нарушение правил дорожного движения в рамках операции «Анаконда» остановили автомобиль под управлением 34-летнего жителя Нальчика. В багажнике обнаружили и изъяли 299 пятилитровых пластиковых бутылок с прозрачной жидкостью и характерным запахом спирта. На изъятой таре отсутствовали акцизные марки.

Водитель пояснил, что данную алкогольную продукцию он перевозит в Туапсе. Разрешительных документов на перевозимый груз объемом 1500 литров мужчина предъявить не смог.

В отношении водителя был составлен административный протокол. Образцы были направлены на исследование. Сотрудники полиции начали проводить проверку с целью установления каналов приобретения и сбыта немаркированного алкоголя.

Через несколько дней госавтоинспекторы отдела МВД России по Апшеронскому району остановили тот же автомобиль, но под управлением уже другого водителя. В ходе осмотра транспортного средства в багажнике правоохранители обнаружили и изъяли 269 пятилитровых пластиковых бутылок, без маркировки. Образцы жидкости также были направлены на исследование.

Согласно заключению эксперта содержимое не соответствовало требованиям ГОСТ по физико-техническим показателям, и является кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью. Всего из незаконного оборота было изъято около трех тонн алкоголя.