В Хабаровске проверяют данные о побеге двух пациентов из психбольницы

ХАБАРОВСК, 28 фев — РИА Новости. Прокуратура Хабаровска проводит проверку по факту побега двух пациентов из стационарного отделения психиатрической больницы с помощью простыней, сообщает региональное надзорное ведомство.

«Прокуратура города Хабаровска проводит проверку по факту совершения побега двумя пациентами из стационарного отделения КГБУЗ “Краевая психиатрическая больница”, расположенного по улице Холмогорской, 30. Будет дана правовая оценка соблюдению режима пребывания пациентов в учреждении, обстоятельствам, при которых стал возможен побег, действиям должностных лиц учреждения», — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в МВД, побег был совершен в субботу вечером. Пациенты выбрались через окно и спустились на землю по простыням. Оба находились в больнице на принудительном лечении по решению суда.

«Один из сбежавших был задержан в тот же день, поиски второго продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пойманный пациент был ранее осужден за езду в нетрезвом виде, а тот, которого ищут, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.