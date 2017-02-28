На Среднем Урале подростки на угнанном автомобиле устроили погоню с инспекторами ГИБДД

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 23 февраля около 2.15 во время несения службы нарядом ДПС в составе инспекторов Александра Андронова, Сергея Подлесных и Владимира Герасимова на пересечении улиц Максима Горького и 1 Линии был замечен автомобиль ВАЗ-21061. При совершении правого поворота на улицу 1 Линия с пассажирского сидения автомобиля выпрыгнул неизвестный гражданин и скрылся в сторону лесопарковой зоны. ВАЗ продолжил движение, при этом скорость транспортного средства увеличивалась. Сотрудники ДПС начали преследование легкового автомобиля, включив при этом проблесковые маячки и СГУ на патрульном автомобиле. Водителю автомобиля ВАЗ через громкоговорящее устройство неоднократно выдвигались требования об остановке транспортного средства, но он их игнорировал.



В результате в районе дома № 18 по ул. Красногвардейской водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением допустил съезд с проезжей части дороги и машина застряла в снегу. Сотрудниками ДПС были задержаны водитель и пассажир этого автомобиля — ими оказались несовершеннолетние 2002 и 2003 года рождения.



В ходе визуального осмотра автомобиля было обнаружено повреждение проводки замка зажигания и окна водительской двери. Сами подростки пояснили, что автомобиль они угнали из двора дома № 68 по улице Максима Горького без цели хищения. В ходе разбирательства был установлен и хозяин транспортного средства — 43-летний местный житель, который рассказал, что накануне вечером он оставил автомобиль возле своего дома.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой материал будет направлен в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье «Угон».