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10:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омске накрыли точку контрафактного алкоголя на 4 миллиона

Предпринимателя отправили в тюрьму на 4,5 года.

Октябрьский районный суд вынес приговор омскому предпринимателю, который обвиняется в незаконной реализации контрафактного алкоголя (п. «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Как установили следователи Следственного управления УМВД по городу Омску, 35-летний предприниматель на территории оптово-розничной базы хранил крупную партию немаркированного алкоголя. Продавал спиртное он без лицензии оптом и в розницу всем желающим. В июне 2016 года очередную сделку зафиксировали сотрудники полиции во время специального оперативного мероприятия.

Всего на складе хранилось около 13 тысяч бутылок, чья общая сумма составила около 4 миллионов рублей. Примечательно, что алкогольного бизнесмена за плечами уже имеется непогашенная условная судимость за точно такое же преступление. Доказательств вины предпринимателя оказалось более, чем достаточно: показания 30 свидетелей, документальная ревизия, 7 судебных экспертиз.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Суд учел предыдущую непогашенную судимость. Также бизнесмен должен будет выплатить 600 тысяч рублей штрафа. Предпринимателя заключили под стражу прямо в зале суда.

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