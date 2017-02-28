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10:02 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Богородске иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

В Богородске Нижегородской области произошло ДТП. Пострадал ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 7:30 утра 27 февраля на ул. Туркова. Водитель автомобиля Peugeot сбил пешехода. 7-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Родителей рядом не было. В результате ДТП ребенку была оказана помощь на месте происшествия.

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