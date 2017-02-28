Подпорную стену на улице Станюковича во Владивостоке начали восстанавливать
Геологи не выявили угрозы для соседних зданий.
Геологи не выявили угрозы для соседних зданий.
Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.
На месте обрушения подпорной стены на улице Станюковича во Владивостоке началась отсыпка площадки скальным грунтом. Геологи не выявили угрозы для соседних зданий, рассказал директор Дальневосточного
«Дополнительные геологические изыскания подтвердили наличие грунтовых вод с фасадной стороны общежития приморского института развития образования на глубине 2 метров, но ситуация стабильная. Геологи подтвердили отсутствие угрозы для зданий в районе просадки грунта», — заявил Владимир Смотриковский.
Кроме того, специалисты ДальНИИС проанализировали геологические изыскания, которые были сделаны на период строительства, подтвердив наличие насыпных и обводненных грунтов. Однако, по мнению директора института, проектировщики уделили недостаточное внимание наличию теплотрассы на этом участке.
«Существующая теплотрасса монтировалась более 30 лет назад, в 1982 году, очевидно, износ сетей стал причиной протечки теплотрассы, о чем свидетельствуют предварительные данные исследований и свидетельства очевидцев. Кроме того, с правой стороны от обвала обнажилась замерзшая глыба льда, подтверждающая эти выводы. Вероятнее всего, слой грунта возле теплотрассы попросту не замерз», — добавил он.
По словам эксперта, наибольшего внимания сейчас требует подпорная стена, необходимо предотвратить дальнейший обвал грунта и проезжей части.
«Некоторые опасения вызывает небольшое смещение проезжей части в сторону обвала, за 14 дней дорога “съехала” чуть более чем на 3 см, это произошло в первые дни после обрушения, тем не менее, неустойчивая погода вызывает осыпание грунта, и необходимо было срочно приступить к укреплению откоса. Поэтому, не дожидаясь демонтажа отрезка теплотрассы, специалисты приступили к устройству насыпной площадки», — подчеркнул руководитель ДальНИИС.
Глава института еще раз обратил внимание на сложный характер строительства на этом участке и оперативность работы всех служб по устранению последствий.
Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Глава региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки.
Все восстановительные работы будут выполнены за счет