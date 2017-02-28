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10:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Подпорную стену на улице Станюковича во Владивостоке начали восстанавливать

Геологи не выявили угрозы для соседних зданий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

На месте обрушения подпорной стены на улице Станюковича во Владивостоке началась отсыпка площадки скальным грунтом. Геологи не выявили угрозы для соседних зданий, рассказал директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Дополнительные геологические изыскания подтвердили наличие грунтовых вод с фасадной стороны общежития приморского института развития образования на глубине 2 метров, но ситуация стабильная. Геологи подтвердили отсутствие угрозы для зданий в районе просадки грунта», — заявил Владимир Смотриковский.

Кроме того, специалисты ДальНИИС проанализировали геологические изыскания, которые были сделаны на период строительства, подтвердив наличие насыпных и обводненных грунтов. Однако, по мнению директора института, проектировщики уделили недостаточное внимание наличию теплотрассы на этом участке.

«Существующая теплотрасса монтировалась более 30 лет назад, в 1982 году, очевидно, износ сетей стал причиной протечки теплотрассы, о чем свидетельствуют предварительные данные исследований и свидетельства очевидцев. Кроме того, с правой стороны от обвала обнажилась замерзшая глыба льда, подтверждающая эти выводы. Вероятнее всего, слой грунта возле теплотрассы попросту не замерз», — добавил он.

По словам эксперта, наибольшего внимания сейчас требует подпорная стена, необходимо предотвратить дальнейший обвал грунта и проезжей части.

«Некоторые опасения вызывает небольшое смещение проезжей части в сторону обвала, за 14 дней дорога “съехала” чуть более чем на 3 см, это произошло в первые дни после обрушения, тем не менее, неустойчивая погода вызывает осыпание грунта, и необходимо было срочно приступить к укреплению откоса. Поэтому, не дожидаясь демонтажа отрезка теплотрассы, специалисты приступили к устройству насыпной площадки», — подчеркнул руководитель ДальНИИС.

Глава института еще раз обратил внимание на сложный характер строительства на этом участке и оперативность работы всех служб по устранению последствий.

Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Глава региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки.

Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов ДальНИИС. Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача — обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.

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