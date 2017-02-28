На YouTube попало задержание двух амфетаминщиков в Новосибирске

Сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух жителей Новосибирска, которые подозреваются в незаконном производстве психотропных веществ. Как было установлено, производство амфетамина организовали двое местных жителей в возрасте 25 и 28 лет, старший из которых уже привлекался к уголовной ответственности. Психотропное вещество мужчины самостоятельно изготавливали в арендованном гараже в Первомайском районе Новосибирска для дальнейшего сбыта.

«В ходе обыска в гараже полицейские обнаружили и изъяли амфетамин общей массой более 30 граммов, — сообщили VN.ru в региональном ГУ МВД. — Кроме того, полицейские изъяли лабораторное оборудование, стеклянные флаконы и колбы, а также другие приспособления и компоненты для изготовления и расфасовки запрещенного вещества».

Добавим, что задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Амфетамин — это стимулятор центральной нервной системы, является рекреационным веществом, способным вызывать психическую зависимость. Во многих странах ограниченно применяется в медицине при лечении СДВГ и нарколепсии. Впервые был синтезирован в 1887 году в Германии. Вещество привлекло к себе внимание в 1920-е годы в качестве заменителя эфедрина при лечении астмы.