В Троицке маршрутка столкнулась с иномаркой
Авария случилась сегодня утром.
Авария случилась сегодня утром.
ДТП с участием маршрутного такси произошло в Троицке.
Авария случилась сегодня утром, 28 февраля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Микроавтобус «Газель» и «Пежо» столкнулись в районе Молокозавода.
«В результате пассажирка маршрутки получила перелом руки. Два человека, ехавшие в иномарке, не пострадали», — пояснили в
Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшей, зафиксировали руку и передали врачам скорой помощи.