В Самаре полиция задержала подозреваемого в краже 1,5 млн рублей и 500 евро

Полицейские Самаре раскрыли кражу, совершенную в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Кража 1,5 миллионов рублей и 500 евро из сейфа, находящегося в офисе клинико-диагностической лаборатории была совершена в декабре минувшего года. Прибывшая по заявлению директора учреждения на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр, изъяла необходимые улики, опросила заявительницу и работников организации.

По статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации возбудили уголовное дело.

Из разговора с директором учреждения полицейские узнали, что, когда женщина обнаружила кражу, окно её кабинета было приоткрыто. Оперативники сняли с подоконника и оконной рамы отпечатки пальцев и сверили их с имеющейся дактилоскопической картотекой. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена, и он был задержан. Им оказался 23-летний безработный житель села Шигоны, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего. Судьба похищенных денег устанавливается.