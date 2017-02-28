В Самаре полиция задержала подозреваемого в краже 1,5 млн рублей и 500 евро
Раскрыть кражу помогли оставленные на месте преступления отпечатки пальцев.
Раскрыть кражу помогли оставленные на месте преступления отпечатки пальцев.
Полицейские Самаре раскрыли кражу, совершенную в особо крупном размере, сообщает
Кража 1,5 миллионов рублей и 500 евро из сейфа, находящегося в офисе
По статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации возбудили уголовное дело.
Из разговора с директором учреждения полицейские узнали, что, когда женщина обнаружила кражу, окно её кабинета было приоткрыто. Оперативники сняли с подоконника и оконной рамы отпечатки пальцев и сверили их с имеющейся дактилоскопической картотекой. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена, и он был задержан. Им оказался 23-летний безработный житель села Шигоны, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего. Судьба похищенных денег устанавливается.