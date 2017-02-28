В окрестностях Тольятти под лед ушли два снегохода

В воскресенье, 26 февраля, днем на Волге в районе с. Хрящевка Ставропольского района примерно в 20 метрах от берега провалился под лед снегоход, водитель которого не пострадал, рассказал корреспонденту Волга Ньюс директор МКУ «Ценр гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрей Дербенев.

Второй случай был зарегистрирован на Волге, неподалеку от горы Лепешка. По словам Андрея Дербенева, в субботу, 25 февраля, днем неподалеку от берега при провале льда в воду притопился снегоход. Его водитель тоже не пострадал. По данным спасателей, вытащить транспортное средство из воды ему помогли другие снегоходчики.

По словам Андрея Дербенева, сейчас лед на водоемах нестабильный, в связи с чем водителям снегоходов рекомендуется воздержаться от выезда на него. А в случае происшествий необходимо обратиться за помощью к спасателям.