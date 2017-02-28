Под Самарой самосвал «МАЗ» пробил ограждение моста и повис над обрывом
В понедельник вечером, 27 февраля, под Самарой произошло ДТП с участием большегруза, сообщает группа «Самарские происшествия».
В понедельник вечером, 27 февраля, под Самарой произошло ДТП с участием большегруза, сообщает группа «Самарские происшествия».
Инцидент произошел на дороге Самара — Чапаевск. Водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением, что привело к заносу машины.
Самосвал пробил задней частью ограждение моста и повис над обрывом. К счастью, машина сохранила равновесие и не упала вниз. В результате произошедшего водитель не пострадал.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.