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10:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Специалисты ликвидируют последствия аварии на Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде 28 февраля

Специалисты ликвидируют последствия аварии на ООО «Автозаводская ТЭЦ» 28 февраля 2017 года. Об этом сообщает нижегородский филиал АО «ЕвроСибЭнерго» Группы компаний «ВолгаЭнерго».

Согласно информации, произошел разрыв гнутого участка паропровода 140-ата турбоагрегата ст. № 11 типа ПТ- 60−130/13. Для локализации и ликвидации аварии были отключены турбогенераторы ст. № 11,12, а также котлоагрегаты ст. № 13, 14.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников компании, угроза нарушения снабжения тепловой и электрической энергией потребителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода отсутствует», — говорится в сообщении.

В настоящий момент создана комиссия по оценке суммы причиненного ущерба, а также сроков восстановительных работ.

СПРАВКА

Автозаводская ТЭЦ — одно из ключевых энергетических предприятий Нижнего Новгорода. Введена в эксплуатацию 4 ноября 1931 года. Предприятие входит в состав «ЕвроСибЭнерго» и осуществляет тепло- и электроснабжение ОАО «ГАЗ», населения и потребителей социальной сферы на территории Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода. Суммарная установленная электрическая мощность — 580 МВт, тепловая мощность — 2 074 Гкал.

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