Специалисты ликвидируют последствия аварии на Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде 28 февраля

Согласно информации, произошел разрыв гнутого участка паропровода 140-ата турбоагрегата ст. № 11 типа ПТ- 60−130/13. Для локализации и ликвидации аварии были отключены турбогенераторы ст. № 11,12, а также котлоагрегаты ст. № 13, 14.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников компании, угроза нарушения снабжения тепловой и электрической энергией потребителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода отсутствует», — говорится в сообщении.

В настоящий момент создана комиссия по оценке суммы причиненного ущерба, а также сроков восстановительных работ.

СПРАВКА

Автозаводская ТЭЦ — одно из ключевых энергетических предприятий Нижнего Новгорода. Введена в эксплуатацию 4 ноября 1931 года. Предприятие входит в состав «ЕвроСибЭнерго» и осуществляет тепло- и электроснабжение ОАО «ГАЗ», населения и потребителей социальной сферы на территории Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода. Суммарная установленная электрическая мощность — 580 МВт, тепловая мощность — 2 074 Гкал.