В Красноярске сбили инвалида-колясочника

На ул. Алексеева в Красноярске сегодня сбили инвалида-колясочника. Мужчина в яркой жилетке находился на середине проезжей части.

По словам горожан, пострадавший постоянно ездит по дороге в этом районе и якобы просит денег у останавливающихся на светофоре водителей. «К сожалению, это было вопросом времени. Постоянно там между машин катался», — написал один из комментаторов в соцсети.

В ГИБДД сообщили, что заявки об этом происшествии в дежурную часть пока не поступало.

Похожий случай полтора года назад произошел на ул. Волгоградская. Тогда колясочника, просившего деньги у водителей, сбил КамАЗ: 45-летний мужчина оказался между передними и задними колесами большегруза и получил травмы.