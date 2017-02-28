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11:00 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске сбили инвалида-колясочника

Мужчина находился на середине проезжей части и, по словам горожан, просил деньги у водителей.

На ул. Алексеева в Красноярске сегодня сбили инвалида-колясочника. Мужчина в яркой жилетке находился на середине проезжей части.

По словам горожан, пострадавший постоянно ездит по дороге в этом районе и якобы просит денег у останавливающихся на светофоре водителей. «К сожалению, это было вопросом времени. Постоянно там между машин катался», — написал один из комментаторов в соцсети.

В ГИБДД сообщили, что заявки об этом происшествии в дежурную часть пока не поступало.

Похожий случай полтора года назад произошел на ул. Волгоградская. Тогда колясочника, просившего деньги у водителей, сбил КамАЗ: 45-летний мужчина оказался между передними и задними колесами большегруза и получил травмы.

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