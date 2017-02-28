Обстоятельства гибели мужчины на отдыхе установили следователи Приморья
В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту смерти мужчины на базе отдыха, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту смерти мужчины на базе отдыха, сообщает ИА «Дейта».
«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего предпринимателя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, 31 июля прошлого года на территории базы отдыха в Хасанском районе в душевой кабинке было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Как установили следовали, смерть наступила от удара электрическим током, который возник
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.