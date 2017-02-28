Обстоятельства гибели мужчины на отдыхе установили следователи Приморья

«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего предпринимателя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 31 июля прошлого года на территории базы отдыха в Хасанском районе в душевой кабинке было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Как установили следовали, смерть наступила от удара электрическим током, который возник из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования. Как выяснилось, душевая кабина не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.