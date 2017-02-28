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10:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области по дороге в больницу умер 4-летний мальчик, причиной может быть грипп

Несчастье произошло вчера в Называевском районе. У ребенка поднялась высокая температура, мать пыталась справиться с ситуацией сама, но к вечеру мальчику стало плохо и его не успели довезти до больницы. Не исключено, что у него был грипп или ОРВИ, сейчас проводится экспертиза.

Утром 27 февраля жительница Называевска заметила, что ее 4-летнему сыну нездоровится. Взяв на руки плачущего ребенка, она поняла, что у него поднимается температура. На лицо были все признаки простуды или гриппа.

К часу дня температура поднялась до 40 градусов. Мать дала мальчику жаропонижающее средство. Мальчику стало лучше, но в пять часов дня ему стало плохо и она срочно вызвала скорую помощь. Видя, что ребенок начал синеть и у него стали появляться симптомы, характерные для судорог, мать срочно усадила малыша в машину и выехала навстречу скорой. Но до больницы малыш так и не доехал. Судя по всему, он скончался еще до встречи матери с медиками.

Министерство здравоохранения Омской области:

 — На момент встречи автомобилей на дороге ребенок уже не подавал признаков жизни. Мальчик умер по дороге, до больницы его не довезли. Врачи скорой уже ничем не могли ему помочь. Точная причина смерти пока не известна. Все обстоятельства можно будет установить лишь после судебно-медицинской экспертизы, в рамках которой будут проводиться гистологические исследования.

Как отмечают в Минздраве, делать выводы о гриппе или ОРВИ лишь на основании симптомов нельзя. Но основной версией в рамках доследственной проверки является инфекционное заболевание. Данные экспертизы станут известны лишь через месяц.

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