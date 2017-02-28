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13:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

За информацию об угоне дорогого внедорожника владелец объявил вознаграждение

Владелец угнанного внедорожника объявил вознаграждение за информацию о местонахождении своей машины. Транспортное средство стоимостью 2 миллиона рублей пропало в праздничные дни.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как из автомобиля Land Cruiser серебристого цвета выходит женщина с ребенком. Спустя 30 секунд их догоняет мужчина с черным портфелем.

Автоэксперты предположили, что в кейсе — специальный сканер, который считал код сигнализации. Буквально через 10 секунд к внедорожнику подходит уже другой человек, без проблем проникает в салон, заводит машину и уезжает с места преступления.

Владелец автомобиля полагает, что камера сняла работу организованной группы. Не исключено, что за дорогостоящей иномаркой перед угоном долгое время наблюдали.

Собственнику транспортного средства удалось отследить по камерам наблюдения маршрут движения угонщика. Однако след потерялся в районе Южного автовокзала.

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