За информацию об угоне дорогого внедорожника владелец объявил вознаграждение

На кадрах с камеры наблюдения видно, как из автомобиля Land Cruiser серебристого цвета выходит женщина с ребенком. Спустя 30 секунд их догоняет мужчина с черным портфелем.

Автоэксперты предположили, что в кейсе — специальный сканер, который считал код сигнализации. Буквально через 10 секунд к внедорожнику подходит уже другой человек, без проблем проникает в салон, заводит машину и уезжает с места преступления.

Владелец автомобиля полагает, что камера сняла работу организованной группы. Не исключено, что за дорогостоящей иномаркой перед угоном долгое время наблюдали.

Собственнику транспортного средства удалось отследить по камерам наблюдения маршрут движения угонщика. Однако след потерялся в районе Южного автовокзала.