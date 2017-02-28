В Уфе предприниматель похитил у госпредприятия более 22 млн рублей

Ленинский районный суд приговорил 43-летнего бизнесмена к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Подсудимый не признался в содеянном.

Установлено, что в 2013 году 43-летний предприниматель попросил знакомого директора коммерческой фирмы принять участие в тендере на ремонт трех домов. Здания находились в ведении ГУП «Управление административными зданиями». Бизнесмен дал обещание самостоятельно организовать проведение ремонтных работ стоимостью около 25 млн рублей.

Когда фирма победила в тендере, подсудимый в качестве ее подрядчика создал видимость ремонта домов. На это он потратил около миллиона рублей, что позволило получить аванс на выполнение предусмотренных контрактом обязательств. Но условия сделки бизнесмен не собирался выполнять, он подделал акты выполненных работ и получил по ним деньги.

С 2013 по 2014 годы он похитил у госпредприятия свыше 22 млн рублей.