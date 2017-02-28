Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе предприниматель похитил у госпредприятия более 22 млн рублей

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе предприниматель похитил у госпредприятия более 22 млн рублей.

Ленинский районный суд приговорил 43-летнего бизнесмена к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Подсудимый не признался в содеянном.

Установлено, что в 2013 году 43-летний предприниматель попросил знакомого директора коммерческой фирмы принять участие в тендере на ремонт трех домов. Здания находились в ведении ГУП «Управление административными зданиями». Бизнесмен дал обещание самостоятельно организовать проведение ремонтных работ стоимостью около 25 млн рублей.

Когда фирма победила в тендере, подсудимый в качестве ее подрядчика создал видимость ремонта домов. На это он потратил около миллиона рублей, что позволило получить аванс на выполнение предусмотренных контрактом обязательств. Но условия сделки бизнесмен не собирался выполнять, он подделал акты выполненных работ и получил по ним деньги.

С 2013 по 2014 годы он похитил у госпредприятия свыше 22 млн рублей.

Уголовные дела в отношении его сообщников выделены в отдельное производство. Ранее Арбитражный суд республики удовлетворил исковые требования государственного предприятия о взыскании с контрагента суммы ущерба, проинформировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь