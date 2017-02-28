На левом берегу Воронежа сгорел грузовик

Как сообщают в пресс-службе областного управления МЧС, информация о пожаре на левом берегу поступила на пульт дежурного в 21 час 40 минут. На вызов был направлен один пожарный расчет, который справился с огнем в 21.56.

В МЧС поясняют, что в результате пожара никто не пострадал. Повреждения получил только непосредственно сам автомобиль — в грузовике оказался поврежден огнем моторный отсек. К тушению пожара привлекались четыре человека и одна единица техники.

Причина возгорания в данный момент не называется — установить ее предстоит правоохранительным органам.