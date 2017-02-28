На левом берегу Воронежа сгорел грузовик
В Воронеже вечером 27 февраля пожарным пришлось тушить грузовик ЗИЛ-5301, который загорелся в Железнодорожном районе.
В Воронеже вечером 27 февраля пожарным пришлось тушить грузовик ЗИЛ-5301, который загорелся в Железнодорожном районе.
Как сообщают в
В МЧС поясняют, что в результате пожара никто не пострадал. Повреждения получил только непосредственно сам автомобиль — в грузовике оказался поврежден огнем моторный отсек. К тушению пожара привлекались четыре человека и одна единица техники.
Причина возгорания в данный момент не называется — установить ее предстоит правоохранительным органам.