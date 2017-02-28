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10:20 (мск), источник: БЕЛТА

Суд над бывшим руководителем Барановичской ГАИ проходит в Ляховичах

28 февраля, Ляховичи /Корр. БЕЛТА/. В суде Ляховичского района Брестской области сегодня началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего временно исполнявшего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого. Мужчина обвиняется в совершении ДТП, повлекшем смерть человека, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Источник: Reuters

Суд проходит в открытом режиме. Экс-руководитель ГАИ обвиняется по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

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Расследование дела бывшего врио начальника Барановичского ОГАИ открыто для СМИ — КараевЗамминистра подчеркнул, что от журналистов по этому делу ничего не скрывается, и как только появляются новые данные, СМИ информируются. В настоящее время проходит проверка личного дела и послужного списка этого человека.

Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя это ДТП, отметил, что каждый случай, порочащий честь системы, «это удар под дых всей системе, это позор всему офицерскому корпусу, всему офицерскому собранию МВД».

«Ни один сотрудник органов внутренних дел, который будучи в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем, на служебном месте, не остался в органах внутренних дел. Такого прецедента нет и не будет», — сказал министр.

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