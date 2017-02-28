Суд над бывшим руководителем Барановичской ГАИ проходит в Ляховичах

Суд проходит в открытом режиме. Экс-руководитель ГАИ обвиняется по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Расследование дела бывшего врио начальника Барановичского ОГАИ открыто для СМИ — КараевЗамминистра подчеркнул, что от журналистов по этому делу ничего не скрывается, и как только появляются новые данные, СМИ информируются. В настоящее время проходит проверка личного дела и послужного списка этого человека.

Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя это ДТП, отметил, что каждый случай, порочащий честь системы, «это удар под дых всей системе, это позор всему офицерскому корпусу, всему офицерскому собранию МВД».

«Ни один сотрудник органов внутренних дел, который будучи в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем, на служебном месте, не остался в органах внутренних дел. Такого прецедента нет и не будет», — сказал министр.