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10:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

32-летний пьяный пермяк избил участкового

Мужчину осудили.

32-летний житель Перми осуждён за нападение на стража порядка.

Инцидент произошёл возле дома по шоссе Космонавтов. По информации МВД, прохожие сообщили о нарушении общественного порядка пьяным мужчиной. Когда на место приехали участковые, дебошир попытался скрыться бегством. Когда его задержали и предложили сесть в служебную машину, мужчина набросился на участкового с кулаками и нанёс ему несколько ударов.

В итоге суд признал дебошира виновным в нападении на представителя власти, ему назначили наказание — 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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