Сувениры с символикой «FIFA 2018» продавали незаконно
Прокуратура Темрюкского района добилась ограничения доступа
Прокуратура Темрюкского района добилась ограничения доступа
Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка соблюдения законодательства об авторских и смежных правах при подготовке к проведению международных спортивных мероприятий.
В ходе мониторинга Сети выявлен
В соответствии с требованиями Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» установлены особые требования к розничной продаже сувенирной продукции с символикой «FIFA 2018». Реализация указанной продукции возможна только уполномоченными организациями.
Суд удовлетворил заявление прокуратуры о признании запрещенной информация, содержащаяся на указанном сайте и ограничении к нему доступа.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района, сообщили ГТРК «Кубань» в