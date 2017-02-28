Сувениры с символикой «FIFA 2018» продавали незаконно

Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка соблюдения законодательства об авторских и смежных правах при подготовке к проведению международных спортивных мероприятий.

В ходе мониторинга Сети выявлен интернет-магазин, где все желающие, после оплаты услуги через платежные системы могли приобрести несертифицированную сувенирную продукцию с символикой «FIFA 2018».

В соответствии с требованиями Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» установлены особые требования к розничной продаже сувенирной продукции с символикой «FIFA 2018». Реализация указанной продукции возможна только уполномоченными организациями.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры о признании запрещенной информация, содержащаяся на указанном сайте и ограничении к нему доступа.