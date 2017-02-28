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11:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка задумалась о работе и сбила пешехода

Молодой человек, переходивший дорогу на зеленый сигнал светофора, получил перелом ноги.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске у остановки «Мелькомбинат» автолюбительница, проехав на красный свет, сбила на пешеходном переходе 17-летнего студента, сообщает портал «Губерния». Молодой человек получил довольно серьезную травму ноги: в больнице выяснилось, что у второкурсника Колледжа отраслевых технологий сломана берцовая кость.

Пешеход вышел на проезжую часть, когда ему загорелся зеленый свет. Через мгновение его сбила «Тойота Пассо», за рулем которой находилась 31-летняя сотрудница салона красоты. По словам девушки, она отвлеклась от дороги, задумавшись о работе. Автолюбительница не смогла с уверенностью ответить, на какой именно сигнал светофора она ехала.

Водительский стаж хабаровчанки составляет три года. С документами у женщины все оказалось в порядке.

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