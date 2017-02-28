В Хабаровском крае найдено тело пропавшего ребенка

«У подножия горки под снегом обнаружено тело исчезнувшего мальчика. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе — причина смерти ребенка», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, мальчик мог погибнуть в результате несчастного случая — скатившись с горки, он провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом.

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство», — говорится в сообщении.