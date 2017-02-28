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10:39 (мск), источник: ДЕЙТА

В Хабаровском крае найдено тело пропавшего ребенка

28 февраля, в результате поисков в поселке Ванино Хабаровского края обнаружено тело ранее пропавшего ребенка, сообщает ИА «Дейта».

«У подножия горки под снегом обнаружено тело исчезнувшего мальчика. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе — причина смерти ребенка», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, мальчик мог погибнуть в результате несчастного случая — скатившись с горки, он провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом.

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство», — говорится в сообщении.

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