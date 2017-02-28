В Самаре при тушении частного дома пожарные спасли мужчину
Во вторник, 28 февраля, в 6:13 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Орловской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Во вторник, 28 февраля, в 6:13 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Орловской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовали 22 человека, использовалось шесть единиц техники. В итоге пожар был полностью ликвидирован в 7:02.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время тушения пожарные спасли из горящего дома мужчину, который был передан врачам «скорой», а медики выявили у него ожоги, оказали необходимую помощь и увези его в стационар.