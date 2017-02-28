Два миллиона рублей задолжал своим рабочим директор пекарни

По версии следствия, мужчина в период с сентября 2015 года по январь 2016 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 103 подчиненным работникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 2 миллиона рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные он использовал средства на иные нужды предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.