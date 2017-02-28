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11:06 (мск), источник: РИАЦ

Сотрудница налоговой службы подозревается в получении полумиллионной взятки

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с представителями службы собственной безопасности регионального Управления ФНС выявили факт получения взятки работником городской налоговой инспекции.

По версии оперативников, 48-летняя сотрудница получила от некоего предпринимателя 500 тысяч рублей, которые он отдал за то, чтобы его не привлекали к налоговой ответственности. При передаче денег главный государственный налоговый инспектор была задержана оперативными сотрудниками.

Следователи СУ СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ- «Покушение на получение взятки в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет.

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