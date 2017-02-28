В Нижегородской области в подвале дома загорелся газовый баллон

Происшествие случилось в 9:15 утра 27 февраля в с. Старое Иванцево. По предварительным данным, в подвале дома хранился газовый баллон, из которого выходил газ. Не зная об этом 36-летний мужчина, спустившись в подвал дома, закурил. В результате этого произошел хлопок образовавшейся в помещении газо-воздушной смеси.

Пострадавший получил ожоги 2 степени и был доставлен в ЦРБ р.п. Шатки. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.