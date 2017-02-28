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11:04 (мск), источник: 112.ua

В Виннице произошел взрыв в помещении центра лазерной косметологии, возможно, сдетонировала граната

В результате инцидента никто не пострадал.

В Виннице произошел взрыв в помещении центра лазерной косметологии, возможно, сдетонировала граната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции.

Полицейским в 4:20 28 февраля поступило сообщение от работников охранной фирмы о том, что в Виннице по ул. Пирогова в помещении центра лазерной косметологии повреждено оконное стекло.

«Следственно-оперативной группой полиции установлено, что внутри помещения взорвался неизвестный предмет. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники взрывотехнического отдела полиции ГУНП. Работники частной охранной фирмы во время выезда на срабатывание сигнализации в центре лазерной косметологии обнаружили повреждения оконного стекла. Следственно-оперативной группой полиции установлено, что злоумышленник, разбив окно салона, бросил внутрь неизвестный предмет, который взорвался в помещении», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в помещении взорвалась боевая граната.

В результате взрыва повреждена внутренняя отделка салона, который находится на первом этаже трехэтажного здания. Никто из людей не пострадал. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения.

По информации следственного управления полиции, предварительная квалификация события — по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва). Такое преступление карается заключением сроком от трех до десяти лет.

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