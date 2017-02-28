Житель Хабаровского края сходил на прием к врачу и угнал у него машину

Пока врача не было в кабинете, фигурант украл из его куртки ключи от машины. После того как прием закончился, злоумышленник завел автомобиль и уехал.

Фигуранта задержали на одной из улиц поселка. Машину возвратили потерпевшему. Известно, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.