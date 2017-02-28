Житель Хабаровского края сходил на прием к врачу и угнал у него машину
28-летний житель села Бичевая обратился в районную поликлинику Переяславки за медпомощью.
28-летний житель села Бичевая обратился в районную поликлинику Переяславки за медпомощью.
Пока врача не было в кабинете, фигурант украл из его куртки ключи от машины. После того как прием закончился, злоумышленник завел автомобиль и уехал.
Фигуранта задержали на одной из улиц поселка. Машину возвратили потерпевшему. Известно, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на