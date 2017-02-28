На перекрестке возле НГУ седан протаранил «Ладу» (фото)
Днем 28 февраля водитель седана Mazda3 откинул Lada Largus в сугроб на обочине у Новосибирского государственного университета, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Днем 28 февраля водитель седана Mazda3 откинул Lada Largus в сугроб на обочине у Новосибирского государственного университета, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
На перекрестке возле НГУ произошла авария, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Авария произошла днем 28 февраля на перекрёстке перед корпусом Новосибирского государственного университета в Академгородке.
Водитель седана Mazda3 протаранил универсал Lada Largus.
«От удара у японского автомобиля смялся капот и развалился передний бампер. Ладу же откинуло в сугроб на обочине. Судя по фото, универсалу выбило переднее правое колесо», — сообщают очевидцы.
Информация о пострадавших уточняется.