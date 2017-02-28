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11:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На перекрестке возле НГУ седан протаранил «Ладу» (фото)

Днем 28 февраля водитель седана Mazda3 откинул Lada Largus в сугроб на обочине у Новосибирского государственного университета, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

На перекрестке возле НГУ произошла авария, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Авария произошла днем 28 февраля на перекрёстке перед корпусом Новосибирского государственного университета в Академгородке.

Водитель седана Mazda3 протаранил универсал Lada Largus.
«От удара у японского автомобиля смялся капот и развалился передний бампер. Ладу же откинуло в сугроб на обочине. Судя по фото, универсалу выбило переднее правое колесо», — сообщают очевидцы.

Информация о пострадавших уточняется.

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