Страховой брокер обвинен в мошенничестве на восемь млн рублей

Сфальсифицировав наличие у себя онкологического заболевания и став инвалидом 2 группы, он получил две выплаты за наступление страхового случая на общую сумму 8,1 млн рублей, а также намеревался получить еще одну в 7,2 млн рублей, полагают правоохранители.

В ОАО «АльфаСтрахование» Ощепков трудился с 8 июня 2010 года по 2 июня 2014 года. Через шесть дней после увольнения он предъявил компании иск о возмещении страховой суммы. В заявлении было указано, что еще 27 июня 2012 года ему определена третья, а 27 сентября того же года — вторая группа инвалидности в связи с онкологическим заболеванием предстательной железы. Заочным решением Ленинского районного суда Перми от 20 декабря 2014 года в пользу Ощепкова были взысканы страховая премия, штраф и компенсация морального вреда на общую сумму 7,2 млн рублей. Ознакомившись с заочным решением, ответчик попросил об его отмене и заявил встречный иск о признании не вступившим в силу договора страхования от несчастного случая и болезней от 6 октября 2011 года. При новом разбирательстве гражданского дела использовались материалы уголовного дела, возбужденного полицией 15 мая 2015 года.



По версии следствия, договор на 6 млн рублей изготовил сам Ощепков. Страховым случаем в нем названо установление группы инвалидности. При второй группе страховое возмещение определено в 80%, при третьей — в 60%. Однако денежные средства в сумме 36 тыс. рублей в счет страховой премии не вносились в кассу и не поступали на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование». Ощепков представил в суд нотариально заверенную копию, а не подлинную квитанцию об оплате. Решением Ленинского районного суда Перми от 29 мая 2015 года ему отказано в иске. Встречные требования ответчика, указавшего на подложность доказательств Ощепкова, были полностью удовлетворены.



Расследование выявило еще два схожих эпизода, связанных с реально заключенными в 2011 и 2010 году договорами. На основании страхового акта ОАО «Страховая компания «Росгарант» 1 августа 2013 года оплатила непогашенный ипотечный кредит Ощепкова в более чем полтора миллиона рублей и перечислила лично ему еще три миллиона. Соответствующие документы он уже 17 сентября 2013 года предъявил в ПАО «Росгосстрах», а 11 октября того же года — в Кировский районный суд Перми. Ссылаясь на вторую группу инвалидности, страховой брокер через полтора месяца добился от этой компании выплаты 3,3 млн рублей. Еще 104 тысячи взыскал 17 января 2014 года в его пользу Кировский районный суд Перми. Обе страховые компании и суд были обмануты Ощепковым, считает следствие: гистологический анализ за него сдал неустановленный пациент, действительно страдающий онкологическим заболеванием.



При обыске той самой «ипотечной» квартире Ощепкова в пермском микрорайоне Нижняя Курья полиция нашла важные улики, которые были отправлены на экспертизу. По ее заключению кусочки внутренних органов того больного «не могут принадлежать мужчине, генотип которого установлен в биологических следах на окурке сигареты, выкуренной Ощепковым В. В., и на двух бритвенных станках, изъятых в ходе обыска 25 декабря 2015 года в жилище Ощепкова В. В.»



40-летний Ощепков, ныне возглавляющий отдел снабжения в ООО «Стройдиалог», обвинен в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования в крупном размере». За каждое такое деяние против ОАО «Страховая компания «Росгарант» и ПАО «Росгострах» ему грозит до 6 лет лишения свободы. Действия против ОАО «АльфаСтрахование», где ущерба не наступило, квалифицированы как приготовление к мошенничеству в сфере страхования, тут наказание не может превышать трех лет.



С версией полиции обвиняемый не согласен. Заключение трех договоров страхования от несчастных случаев и болезней он объяснил своим увлечением парашютным спортом: такой полис необходим для допуска к прыжкам. На допросе Ощепков подробно рассказал, где и как лично сдавал биопсию, что узнал о диагнозе спустя месяц. Доказательства от бывших коллег из ОАО «Альфастрахование» обвиняемый назвал сфальсифицированными.



Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Перми. Дата слушаний пока не определена.