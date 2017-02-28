В Ростове раскрыли серию краж из автомобилей

Так, в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля Mercedes, который рассказал, что из его машины было похищено имущество в размере 20 тысяч рублей. Полицейские задержали 26-летнего жителя города Сальска, подозреваемого в совершении этого преступления. «Полицейские выяснили причастность мужчины к совершению пяти эпизодов противоправной деятельности. Подозреваемый разбивал стекла транспортных средств, похищал видеорегистраторы, навигаторы и личные вещи граждан, после чего скрывался. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.