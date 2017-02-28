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17:00 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове раскрыли серию краж из автомобилей

В Ростове полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии краж из автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Так, в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля Mercedes, который рассказал, что из его машины было похищено имущество в размере 20 тысяч рублей. Полицейские задержали 26-летнего жителя города Сальска, подозреваемого в совершении этого преступления. «Полицейские выяснили причастность мужчины к совершению пяти эпизодов противоправной деятельности. Подозреваемый разбивал стекла транспортных средств, похищал видеорегистраторы, навигаторы и личные вещи граждан, после чего скрывался. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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