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11:54 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах на заводе «Камаз» погрузчик насмерть задавил работницу

Накануне в Набережных Челнах на заводе двигателей ПАО «Камаз» погрузчик насмерть задавил работницу завода. Об этом ProKazan.ru сообщил источники в правоохранительных органах.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что ЧП произошло в 9.20.

 — 55-летняя водитель погрузчика совершила наезд на 54-летнюю работницу завода, — сказали в правоохранительных органах.

Женщина была доставлена в больницу, но спустя несколько часов от полученных травм она скончалась в реанимации.

Отмечается, что она была многодетной матерью.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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