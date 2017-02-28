В Челнах на заводе «Камаз» погрузчик насмерть задавил работницу

Сообщается, что ЧП произошло в 9.20.

— 55-летняя водитель погрузчика совершила наезд на 54-летнюю работницу завода, — сказали в правоохранительных органах.

Женщина была доставлена в больницу, но спустя несколько часов от полученных травм она скончалась в реанимации.

Отмечается, что она была многодетной матерью.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.