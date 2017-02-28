В Челнах на заводе «Камаз» погрузчик насмерть задавил работницу
Накануне в Набережных Челнах на заводе двигателей ПАО «Камаз» погрузчик насмерть задавил работницу завода. Об этом ProKazan.ru сообщил источники в правоохранительных органах.
Накануне в Набережных Челнах на заводе двигателей ПАО «Камаз» погрузчик насмерть задавил работницу завода. Об этом ProKazan.ru сообщил источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что ЧП произошло в 9.20.
— 55-летняя водитель погрузчика совершила наезд на 54-летнюю работницу завода, — сказали в правоохранительных органах.
Женщина была доставлена в больницу, но спустя несколько часов от полученных травм она скончалась в реанимации.
Отмечается, что она была многодетной матерью.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.