ДТП в Павловском районе — один человек погиб

32-летний водитель «ВАЗ 21093», не имея права управления, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2109» под управлением 28-летнего молодого человека. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия оба водителя с травмами были госпитализированы, 37-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 21093» от полученных травм погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.