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16:57 (мск), источник: РИАЦ

За одни сутки мошенники похитили у волгоградцев более 100 тысяч рублей

Несмотря на все предупреждения сотрудников полиции о бдительности, адресованные гражданам, мошенники продолжают наживаться на доверчивости волгоградцев.

Источник: РИАЦ

Так, накануне в полицию обратился 56-летний житель Тракторозаводского района. Мужчина рассказал, что позвонил по объявлению, размещенному на сайте в сети Интернет о продаже автомобильного двигателя. Для перечисления предоплаты потерпевший перевел на указанный ему расчетный счет более 30 тыс. рублей. Однако, получив деньги, продавец отключил свой телефон.

Пострадала от действий преступников и 89-летняя жительница Краснооктябрьского района. Она впустила в свою квартиру двух женщин, представившихся работниками соцзащиты. И пока одна из аферисток отвлекала пенсионерку, другая похитила у пожилой женщины 80 тысяч рублей.

69-летняя жительница Краснооктябрьского района лишилась денег, доверившись двум женщинам, которые подошли к ней на улице и сообщили о существовании мифической «порчи». Под этим предлогом они проникли в квартиру потерпевшей и попросили принести все ювелирные изделия. Полученные украшения мошенницы сложили в платок и провели некие манипуляции. После чего вернули сверток обратно, предупредив, что развернуть его можно только через неделю. Только через 4 часа после ухода женщин, пенсионерка поняла, что ее обманули.

Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры к установлению личностей и задержанию преступников.

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