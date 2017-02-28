В Шелеховском районе гружёная фура врезалась в деревья
В Шелеховском районе водитель фуры и его пассажир чудом остались живы после серьезной аварии.
В Шелеховском районе водитель фуры и его пассажир чудом остались живы после серьезной аварии.
ДТП произошло накануне утром на 43-м километре Култукского тракта. По предварительной информации, 56-летний водитель не справился с управлением. В результате фура, груженая электрооборудованием, пробила отбойник, слетела в кювет и врезалась в деревья. На удивление, шофер и его пассажир отделались лишь испугом. Покидать место ДТП они отказались, так как необходимо охранять груз. Инспекторы ГИБДД передали участникам аварии продукты и теплые вещи.