Директору миасской газеты порезали шины автомобиля
МИАСС, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Директору «Миасского рабочего» Владимиру Стрельникову повредили шины на его автомобиле. Глава газеты обратился с заявлением в правоохранительные органы.
МИАСС, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Директору «Миасского рабочего» Владимиру Стрельникову повредили шины на его автомобиле. Глава газеты обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Стрельников считает, что порезанные шины — это определенный сигнал, который был послан после ряда критических статей в адрес главы города Геннадия Васькова. Инцидент можно было бы списать на хулиганские проделки, если бы кроме его автомобиля пострадали и другие. Однако среди двенадцати машин повредили только его иномарку, передает Lentachel.ru.
В Миассе это уже не первый случай, когда противникам главы города посылают специфические сигналы. Ранее группе законодателей клали похоронные венки на капоты автомобилей, депутату Сергею Гаврюшкину разбили стекла в доме. Многие горожане уверены, что за подобными акциями стоит группировка «турбазовских» и один из ее представителей — местный предприниматель с криминальным прошлым Владимир Мурашкин.