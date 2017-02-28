Омичка взяла в заложники собственную мать
Портал Оm1.ru уже писал о судьбе Веры Васильевны Протасовой и её дочери Валентины, но история получила неожиданное продолжение.
Портал Оm1.ru уже писал о судьбе Веры Васильевны Протасовой и её дочери Валентины, но история получила неожиданное продолжение.
Напомним, 77-летний ветеран труда уже 4 года живет на вокзале Омска. Спит пожилая женщина прямо на полу, а целый день проводит сидя в зале ожидания.
Здесь она ждет, но не пригородных поездов, а свою дочь Валентинину, которая целыми днями бегает по так называемым адвокатам, обещающим ей квартиру в Омске, хотя на это женщина не имеет никакого права.
В 2011 году дом в поселке Новоуральский, где жили Протасовы, сгорел. Администрация предоставила им несколько вариантов жилья, но ни один из них придирчивую Валентину не устроил. Однажды их пожалел один из местных жителей и пустил к себе в благоустроенную квартиру. Просто так. Через два года это жильё стало выглядеть вот так. Сюда Валентина стала приносить все, что попадалось ей под руку.
— Мы просто макулатуру собирали, сдать хотели. А порядок мне наводить некогда было, мне нужно было на каждую бумажку главы нашего поселения Кирина отвечать. Он виноват во всех наших бедах, — так объясняет ситуацию Валентина.
Сам Евгений Кирин за несколько лет общения с Валентиной Протасовой, похоже, так устал, что готов отдать ей даже собственное жилье, но и оно вряд ли устроит придирчивую Валентину.
— По решению суда мы выделили для Веры Васильевны дом у нас в Новоуральском, я сам в таком же живу. Там заведена вода, есть возможность провести центральное отопление. Единственное, что оно уже давно стоит бесхозное, потому что Валентина Юрьевна туда категорически отказывается заселяться, а дом без хозяина разрушается. Но есть возможность его отремонтировать, нужно только заявление подписать, а Валентина Юрьевна отказывается, — так он объяснил нам сложившуюся ситуацию.
Веру Васильевну готовы приютить и другие дети, всего у нее их пять. Однажды к себе в город ее перевез сын, но через некоторое время к ним приехала Валентина и снова забрала мать на вокзал, чтобы «быстрее получить свой уголок», — так аргументирует Валентина свои поступки. Мать она
Вера Васильевна рассказывает, как она живёт.
Однажды мы ждали Валентину на вокзале, она так и не пришла, её мать сидела голодной до самого вечера. И сидела бы еще до следующего утра, если бы мы не догадались купить ей пирожок и чай в местном буфере. Хотя многие пассажиры вокруг здесь покупали себе еду, обратиться к ним за помощью Вера Васильевна не решилась. И идти ночевать в свой привычный закуток возле охраны ей было страшно, ведь здесь обосновались другие бомжи.
— Ой, страшно мне одной, один раз мне чуть голову не проломили, — потихонечку пожаловалась она нам, пока Валентины не было рядом, при ней бабушка говорить не решается, на все вопросы отвечает только одно: «Спросите у Валентины. Она знает».
Выяснилось, что в эту ночь Валентина «немного задержалась». Женщина общалась с очередным из своих «адвокатов», которая неутомимо поддерживает в ней уверенность, что заветную квартиру она
Неугасимую уверенность в том, что квадратные метры в Омске близки, поддерживают в Валентине Протасовой и наши
Так изложена эта ситуация в одной из омских газет.
Такая поддержка дает Валентине Юрьевне силы, и она с завидным упорством продолжает жаловаться на «произвол местной власти» во всевозможные инстанции, а ксерокопию этой статьи прикладывает в качестве аргумента. А пока «правда не восторжествовала», продолжает жить на вокзале и никуда не отпускает от себя мать, на всякий случай. Ведь новое жильё положено как раз маме — она проработала в местном совхозе больше сорока лет, а вот Валентина за всю жизнь почти не работала. Но об этой странице своей биографии она
Историей заинтересовались и федеральные СМИ. Веру Васильевну и её дочь пригласили в Москву на съемки программы Александра Гордона «Мужское и Женское».
Сотрудники омского аэропорта провожали Протасовых в полном составе, оказывается и здесь они прожили несколько месяцев.
— Только не везите Валентину назад, она нас так измучила. Вот мать её — другое дело, женщина хорошая, — такое пожелание передали на службе таможенного досмотра.
В гримерке.
На съемках Валентина чувствовала себя настоящей звездой, но звездный час длился недолго. Ведущие оказались не склонны сочувствовать её «злой доле», а пожалели мать, которая вынуждена бомжевать, пока Валя решает квартирный вопрос.
На съемки программы приехала и другая дочь Веры Васильевны — Люба, которая живет в том же Новоуральске. После программы она увезла мать к себе.
— Я очень рада, что поживу у Любы, — рассказала в аэропорту счастливая Вера Васильевна.
По дороге мать и дочь строили планы на будущее: как ремонт в комнате сделать, когда в больницу сходить — после ночевок на холодном полу у Веры Васильевны стали болеть уши. Но счастливый финал был недолгим, чуть больше недели, а потом в гости приехала Валентина.
— Она уговорила маму поехать в город, якобы на один день, к адвокату, — рассказала нам Любовь Протасова, — Но до сих пор они не вернулись. Я ездила на вокзал, уговаривала маму вернуться, но она опять говорит «Я буду с Валентиной».
Мы очень надеемся на комментарии компетентных органов.