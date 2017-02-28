Полиция сообщила о погибшем в ДТП с «Фольксвагеном» в Калининграде
В результате аварии, которая произошла вечером 27 февраля на улице Энергетиков в Калининграде, скончался водитель иномарки, спровоцировавший ДТП. Об этом сообщили в
В результате аварии, которая произошла вечером 27 февраля на улице Энергетиков в Калининграде, скончался водитель иномарки, спровоцировавший ДТП. Об этом сообщили в
Как сообщалось ранее, для ликвидации аварии потребовалась помощь спасателей. Обломки автомобилей разбросало на несколько десятков метров.
Известно, что 32-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу и на скорости врезался в «Шкоду». Прибывшие на место аварии медики уже не смогли помочь водителю «Фольксвагена». К счастью, в аварии выжил 63-летний водитель «Шкоды». Он получил телесные повреждения.