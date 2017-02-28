Воронежские следователи просят помочь в розыске подростка из Пензы
Воронежские следователи просят оказать помощь в розыске молодого человека, который пропал почти 10 месяцев назад.
Воронежские следователи просят оказать помощь в розыске молодого человека, который пропал почти 10 месяцев назад.
Как сообщают в Следственном комитете, 17-летний Даниил Одиноков проживал в доме на улице Лядовая города Пенза вместе с родителями. 4 мая прошлого года он ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно.
Приметы Даниила: на вид 18 лет, рост около 182 см; среднего телосложения; глаза каре-зеленые; волосы русые.
В день исчезновения был одет:
Особые приметы: болеет псориазом, имеются шрамы на левой ноге.
Сообщить информацию о подростке можно по следующим телефонам: 8 (8412)36−28−43 и 8−964−871−11−84. В Следственном комитете напоминают, что конфиденциальность гарантирована.