Пенсионер прыгнул с моста в Неман и погиб

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Пенсионер в Гродно прыгнул с моста в Неман и утонул, сообщили Sputnik во вторник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Мужчину из реки доставали спасатели.

«По предварительной информации, мужчина 1942 года рождения в 17:20 прыгнул с автодорожного моста через Неман в Гродно», — рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, пенсионер прыгнул в воду, его тело было отнесено течением и обнаружено в нескольких сотнях метров от места падения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, предварительная версия — самоубийство, сказали в правоохранительных органах.