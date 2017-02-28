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13:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Суд отменил сделку, из-за которой посадили нижегородского министра

Правительство Нижегородской области добилось в арбитраже признания недействительной сделки по продаже земельного участка площадью 1,7 га фирме «Магистраль Инвест». Именно за эту сделку в 2016 году был осужден бывший глава нижегородского министерства госимущества Александр Макаров.

Как сообщает КоммерсантЪ, именно приговор Макарову лег в основу решения арбитражного суда, который удовлетворил иск областного правительства, оспаривавшего действия своего же министерства государственного имущества, продавшего в 2012 году ООО «Магистраль Инвест» земельный участок площадью 1,7 га на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде.

Суд изучил цепочку зависимых сделок: ООО «Магистраль Инвест» сразу продало земельный участок аффилированному ООО «Кремль» (позже сменило наименование на ООО «Перспектива Инвест») и было ликвидировано по решению учредителя. Сам земельный участок в процессе этих сделок несколько раз межевался, из него образовывались новые земельные участки. В итоге в прошлом году большая часть земли (15,2 тыс. кв. м) была продана частному лицу Олегу Копачинскому.

В итоге суд признал ничтожной как сделку по продаже участка ликвидированному ООО «Магистраль Инвест», так и последующую перепродажу земли ООО «Кремль». ООО «Перспектива Инвест» суд посчитал недобросовестным приобретателем, указав, что его директор Виталий Терешкин участвовал в предыдущих компаниях и, кроме того, контролировал фирму «Терра», которая проводила межевание купленного у Нижегородской области участка. Доводы представителя ООО «Перспектива Инвест», что первичный покупатель земли ликвидирован, сроки исковой давности пропущены, а ответчик никаких договоров с областными властями не заключал, были отклонены.

Признав недействительными договоры купли-продажи участка, заключенные с ООО «Магистраль Инвест» и затем с ООО «Кремль», арбитражный суд также решил истребовать из незаконного владения ООО «Перспектива Инвест» имеющийся у него участок площадью 2,32 тыс. кв. м — часть проданной земли с разрешенным видом использования под диспетчерский пункт с прилегающей территорией.

Дальнейшая судьба участка будет определена после завершения всех судебных разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, весной глава нижегородского министерства промышленности, торговли и предпринимательства Александр Макаров получил 4,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Свой срок Макаров «заработал» в 2012 году, возглавляя региональное министерство государственного имущества. Тогда он издал распоряжение о предоставлении компании «Магистраль Инвест» в собственность земельного участка, расположенного в микрорайоне Мещерское озеро. Участок, якобы, предоставлялся для эксплуатации расположенного на нем диспетчерского пункта.

Площадь участка составляла 17 тыс. кв. метров. Он находился в собственности Нижегородской области и был продан за 130 тыс. рублей. При этом его рыночная стоимость составила 61 млн рублей. Заключением градостроительной экспертизы установлено, что площадь, необходимая для эксплуатации диспетчерского пункта составляет менее 100 кв. метров.

В ходе следствия и судебного заседания Макаров отказался признавать свою вину и заявил о намерении обжаловать решение суда.

Весной 2016 года Макаров стал вторым крупным нижегородским чиновником, осужденным за свои действия на посту главы регионального министерства. В марте того же 5 лет условно получил бывший глава нижегородского министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Денис Лабуза. Он был признан виновным в организации нелегальной миграции.

В отличие от Макарова, Лабуза пошел на сотрудничество со следствием, что могло стать причиной для достаточно мягкого наказания.

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